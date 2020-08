TERRAINS CONSTRUCTIBL. LOTISSEMENT LE PARC DE TY NEHUE PONT SCORFF 56620



Auteur du Sujet

elyane prades

Le 16/09/2015

à 22h34 RARE : VENDS BELLES PARCELLES PETIT LOTISSEMENT PRIVE RESIDENTIEL SUR SITE HAMEAU CALME ARBORE DE TY NEHUE A PONT SCORFF (MORBIHAN) EQUIPE TOUS RESEAUX (ASSAISSEM. COLLECT.)SORTIE DE BOURG A PIED DESSERVI TRANSPORTS (PROCHE VOIE EXPRESS 10 KMS LORIENT AEROPORT LANN BIHOUE & 20 MIN PLAGES) COMMERCES SERVICES PUBLICS (ECOLES PRIMAIRES STRUCTURES MEDICALES GENDARMERIE ...) ACCUEIL TOURISTIQUE ( ZOO, CAMPINGS ) CULTUREL (ARTISANAT D 'ART). EMPLACEMENT IDEAL FAMILLES EN RECHERCHE DE CONSTRUCTION SITE ENVIRONNEMENT PRIVILEGIE (VOIE UNIQUE SUR IMPASSE FONDS BOIS SECTEUR PROTEGE AVEC TALUS PRESERVES ) PERMIS D'AMENAGER OBTENU VIABILISATION PROGRAMMEE. RESERVATIONS LOTS EN COURS : SURFACES DE 388 M2 (RETENU) A 633 M2 - RENSEIGNEMENTS AU TEL 02 97 37 25 31 OU MAIL penfornis56@outlook.fr

Le 24/09/2017

à 19h58 Bonjour, A l'attention de BATI EXPO : Je souhaite que ce texte soit prorogé avec actualisation de la date. Je vous en remercie par avance. Madame PRADES Tél 0297372531.l Martial provost

Le 31/03/2018

à 00h42 Bonjour, Je pense qu'il vous faudra juste un peu de UP.

Bien à vous Martial de flagship

Remi Grandis

Le 11/08/2020

à 16h44 ggggg Remi Grandis

Le 11/08/2020

à 16h48 Bonjour auriez-vous toujours quelques parcelles dans le Morbihan ? nous avons une maison à vendre à Lavelanet en ariège et nous souhaieriosn avec ma femme justement aller dans le Morbihan près de nos enfants : dès que nous avons trouvé l'acheteur nous sommes prèts à visiter les terrains merci









